أمير قطر: نأمل أن تسهم قمة شرم الشيخ بالتوصل لحل مستدام لقضية فلسطين

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قال:

- نتطلع لالتزام الأطراف بما تحقق من تفاهم

- نأمل أن يكون اتفاق شرم الشيخ منطلقا لمزيد من التوافقات المستقبلية التي تلبي آمال الأشقاء في قطاع غزة

أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، عن أمله أن "تسهم قمة شرم الشيخ للسلام في التوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية".

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية عقب اختتام القمة التي عقدت الاثنين، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي ومشاركة أكثر من 20 من قادة وزعماء العالم، بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أمير قطر: "سعداء بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ للسلام من نتائج إيجابية".

وأضاف: "ونأمل أن تكون (القمة) منطلقاً لمزيد من التوافقات المستقبلية التي تلبي آمال الأشقاء في قطاع غزة، وتُسهم في التوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية".

وتابع: "نتطلع إلى التزام كافة الأطراف بما تحقق من تفاهم مشترك لما فيه الخير للجميع".

وتهدف القمة التي حملت عنوان: "قمة شرم الشيخ للسلام"، إلى "إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي"، وفق بيان للرئاسة المصرية مساء السبت.

وتأتي القمة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس، وإسرائيل حيز التنفيذ الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 ت.غ)، بعد أن أقرته حكومة تل أبيب فجر اليوم ذاته.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحماس، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و869 شهيدا، و170 ألفا و105 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.