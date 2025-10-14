مقتل 20 شخصا في اشتعال حافلة ركاب بالهند

تسبب ما يعتقد أنه ماس كهربائي في اندلاع حريق في حافلة ركاب في شمال الهند اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى انتشار النيران بسرعة في المركبة واحتراق ما لا يقل عن 20 شخصا حتى الموت، بحسب ما ذكرته السلطات الهندية.

وقال ماهانت براتاب بوري، المشرع المحلي من الحزب الحاكم، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن الحافلة التي كانت تقل ما بين 35 و 50 راكبا كانت على وشك بدء رحلتها بين بلدتي جايسالمر وجودبور في ولاية راجاستان عندما اندلع الحريق.

وقال بوري: "لم يحصل الركاب على وقت للنزول من الحافلة حيث انتشر الحريق بسرعة".

وأضاف بوري أنه تم انتشال جثث 19 راكبا من الحافلة، بينما توفي شخص واحد متأثرا بحروقه في الطريق إلى المستشفى. وأصيب ما لا يقل عن 15 راكبا بجروح خطيرة وتم إدخالهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكر أن الدخان بدأ يتصاعد من مؤخرة المركبة بسبب ماس كهربائي مشتبه به بعد خمس دقائق فقط من مغادرتها جايسالمر. وتمكن السائق من إيقاف الحافلة على جانب الطريق بالقرب من محطة عسكرية، لكن في غضون لحظات، اجتاحت النيران المركبة.