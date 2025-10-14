برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تكلفة إعادة إعمار غزة تقدر بـ70 مليار دولار

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنّ تقديرات تكلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى 70 مليار دولار.

وأوضح البرنامج في بيان يوم الثلاثاء، أن التقديرات تشير إلى وجود ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض في غزة.

وأضاف: "لدينا مؤشرات جيدة للغاية بشأن تمويل إعمار غزة".، مشيرًا إلى أن 425 ألف وحدة سكنية تضررت أو دمرت بشكل كامل في قطاع غزة، جراء الحرب.

وتوقع البرنامج أن يتم اكتشاف جثث كثيرة خلال عملية إزالة الحطام في القطاع.

وأكد أن تعافي قطاع غزة مسار طويل ومعقد، ويحتاج إلى وقت كبير وجهود دولية منسقة تشمل إعادة البناء والبنية التحتية والخدمات الأساسية.

وشدد البرنامج الأممي على ضرورة بدء العمل في إطار خطة شاملة ومستدامة.