تركيا والإمارات تقتربان من اتفاق طاقة بقيمة مليار دولار

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، الثلاثاء، توصل بلاده مع الإمارات إلى المرحلة الأخيرة من اتفاق حول مشروع طاقة متجددة بقيمة تقارب مليار دولار.

وفي تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية قال بيرقدار إنه استقبل بمقر الوزارة في أنقرة، وفدا إماراتيا برئاسة المدير التنفيذي لشركة "مصدر" للطاقة، محمد جميل الرمحي.

وأكد الوزير أن تركيا تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الإمارات في مشاريع الطاقة المتجددة عبر مذكرة تفاهم بين الحكومتين.

وقال: "نهدف أيضا إلى تعزيز بنيتنا التحتية من خلال شراكات تدعم رؤيتنا في الطاقة، للوصول إلى هدف صفر انبعاثات بحلول العام 2053، وخلق نموذج تحوّل رائد في منطقتنا".

وأضاف: "في هذا الإطار وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من مشروع استثمار محطة طاقة شمسية بقدرة تخزين 1100 ميغاواط في مدينة بور بولاية نيدة (التركية) وبتكلفة نحو مليار دولار".

وبحث الجانبان فرص الاستثمار بين البلدين، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح البرية والبحرية، ومحطات الطاقة الكهرومائية والتبادل التكنولوجي.

ومن بين القضايا التي بحثها الجانبان الاستثمارات المحتملة في محطة طاقة رياح بحرية، وخط التيار المستمر عالي الجهد (HVDC)، ومحطة طاقة كهرومائية.