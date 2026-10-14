الكشف عن المواعيد الجديدة لربع نهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش 2026، عن المواعيد الجديدة لمبارات اليوم الختامي من الدور ربع النهائي، بعد تأجيلها في وقت سابق بسبب سوء الأحوال الجوية بمنطقة الأهرامات.

وأعلن الاتحاد الدولي للاعبي الإسكواش، في وقت سابق من اليوم تأخير مباريات ثاني أيام الدور ربع النهائي من بطولة مصر الدولية المفتوحة، بسبب سوء الأحوال الجوية. (طالع التفاصيل)

ومن المفترض أن تقام اليوم، الأربعاء، ثلاث مباريات في ختام منافسات الدور ربع النهائي، بعد انسحاب الويلزي جويل ماكين، المصنف الثامن عالميًا، بسبب الإصابة.

وكشف مصدر من اللجنة المنظمة للبطولة أن المباريات ستنطلق في التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، بعد نقلها إلى ملاعب نادي «O west» الرياضي، على خلفية الأجواء في منطقة الأهرامات.

وأوضح المصدر أن مباراتي السيدات بين جورجينا كينيدي ضد أمينة عرفي، ونوران جوهر ضد نور الشربيني، ستنطلقان في التوقيت ذاته مع التاسعة مساءً، فيما تقام مباراة الرجال بعد نهاية المباراتين.

وكان من المقرر أن تختتم اليوم منافسات الدور ربع النهائي من البطولة على الملعب الزجاجي أمام أهرامات الجيزة، مثلما أقيمت أمس مباريات اليوم الأول من ربع النهائي

وأعلن الويلزي جويل ماكين، المصنف الثامن عالميًا، انسحابه من البطولة بسبب الإصابة، ليحسم البيروفي دييجو إلياس، المصنف الثالث عالميًا، تأهله إلى نصف النهائي مباشرةً.

وكان من المقرر أن تنطلق أولى مباريات اليوم في السابعة مساءً بمواجهة أمينة عرفي، المصنفة الأولى عالميًا، أمام الإنجليزية جورجينا كينيدي، المصنفة الثامنة عالميًا.

كما تلعب نور الشربيني، المصنفة الثالثة عالميًا، أمام نوران جوهر، المصنفة الثانية والخمسين عالميًا.

وعلى مستوى منافسات الرجال يلعب الفرنسي فيكتور كروين، المصنف الخامس عالميًا، أمام النيوزيلندي بول كول، المصنف الثاني عالميًا.

وتُقام منافسات البطولة على الملعب الزجاجي أمام أهرامات الجيزة بدايةً من الدور ربع النهائي، وصولًا إلى النهائيات المقررة يوم 16 أكتوبر، في ختام المنافسات على اللقب.