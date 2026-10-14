بيراميدز يخوض مرانه الأول بجنوب السودان قبل مواجهة المريخ بنتيو بدوري الأبطال

خاض فريق بيراميدز أول تدريباته، اليوم، بمدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان، استعدادًا لمواجهة المريخ بنتيو في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفًا على بطل جنوب السودان، يوم الجمعة المقبل، في الثالثة عصرًا بتوقيت جوبا، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على استاد جوبا الدولي، في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

واستمر المران لمدة ساعة، واشتمل على بعض الوحدات البدنية وتقسيمة بين اللاعبين، وسط أجواء من الحماس والتركيز، استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

ويختتم بيراميدز تدريباته عصر الخميس على استاد جوبا الدولي، بمشاركة جميع اللاعبين الموجودين في البعثة.