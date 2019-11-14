تنقيب عن الآثار يتسبب في هبوط وانهيار منرلين بالمنيا

شهدت قرية أبيوها بمركز أبوقرقاص في المنيا، انهيار سقف منزل قديم، وحدوث هبوط أرضي بمنزل آخر.

وكان اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مركز شرطة أبوقرقاص يتضمن حدوث هبوط أرضي بأحد المنازل بقرية أبيوها، تقيم به "حنان.ن.ن" 29 عامًا.

ورجحت التحريات الأولية التي جرت بإشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، حدوث الهبوط بسبب وجود أعمال حفر تنقيب عن آثار بمنزل مجاور، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط صاحبه ويدعي "ف.ا.م".

كما شهدت نفس القرية انهيار سقف منزل مهجور، دون وقوع إي إصابات إذ تبين أنه ملك "كامل.ن"، وبإخطار الوحدة المحلية جرى معاينة المنزل وتبين انهيار سقف الطابق الأول والثاني المسقوفين بالعروق والألواح الخشبيه، كما تبين أن المنزل مقام بالطوب اللبن وقديم جدًا وخال من السكان، وتقرر عمل كردون أمني حول المنزل، حفاظا على أرواح المارة، وتشكيل لجنة هندسية من الوحدة المحلية بقرية أبيوها للمعاينه واتخاذ اللازم.