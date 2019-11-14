التزكية والتعيين يحسمان 92% من المقاعد والأرقام الأولية تشير إلى ضعف المشاركة.. وعبداللطيف: اللائحة الجديدة لا تنص على اختيار «مجلس اتحاد طلاب مصر»



تختتم الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالى بالقاهرة والمحافظات، اليوم، ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، باختيار أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى كل جامعة.

وكانت رعايات الشباب، شهدت، أمس، اختيار أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات؛ حيث اختار الطلاب الناجحون بالتزكية أو التعيين وعدد قليل من المنتخبين بالكليات ممثليهم على مستوى اللجان.

وقال رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية، طايع عبداللطيف: إن اليوم سيشهد، إجراء انتخابات رؤساء الاتحادات على مستوى الجامعات ونوابهم بالإضافة إلى تشكيل مجلس الاتحاد بكل جامعة، موضحا «أن اللائحة الطلابية الجديدة التى تجرى الانتخابات الحالية وفقا لها لا تنص على تشكيل مجلس اتحاد طلاب مصر أو اختيار رئيس اتحاد مصر ونائبه كما كان فى الانتخابات السابقة».

وشدد عبداللطيف فى تصريحات لـ«الشروق»، على نزاهة وشفافية عمليات الفرز، موضحا أنها تمت مباشرة عقب الانتهاء من التصويت بالجولة الأولى والإعادة بحضور عمداء الكليات ووكلائها لشئون التعليم والطلاب وعضو قانونى من كلية الحقوق وممثلين عن الطلاب ومدراء رعايات الشباب على مستوى الكليات والمعاهد.

يشار إلى أن انتخابات اتحادات الطلاب على مستوى كليات الجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالى، انطلقت 30 أكتوبر الماضى، بسحب أوراق الترشح.

وتنافس خلال الجولة الأولى 24 ألف طالب وطالبة، وحسمت التزكية عددا كبيرا من الكليات فى وقت مبكر، بينما اضطر عمداء عدد من الكليات عقب انتهاء جولة الإعادة وعدم حسم المقاعد بالانتخاب، لعدم اكتمال النصاب القانونى، إلى تعيين الطلاب فى تلك المقاعد غير المحسومة وفقا لما تتيحه المادة 329 من اللائحة الطلابية الجديدة.

وتوجب تلك المادة لصحة الانتخابات فى لجان اتحادات طلاب الكليات والمعاهد، حضور الأغلبية المطلقة لعدد الطلاب الذين لهم حق الانتخاب فى كل فرقة دراسية على حدة حضور «50% +1» من إجمالى الأصوات فى الجولة الأولى وأكثر من 20% بجولة الإعادة».