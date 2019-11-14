«الأرصاد»: أمطار غزيرة اليوم على سيناء والبحر الأحمر ومتوسطة على القاهرة والوجه البحري

«المرور» تنشر رجالها للتعامل مع الطوارئ وتقديم الإرشادات والإغاثة لقائدى المركبات.. و«القاهرة» تعلن الطوارئ



توقع القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية أشرف صابر، سقوط أمطار غزيرة ورعدية على منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر وتمتد حتى جنوب سيناء، بداية من اليوم، وحتى بداية الأسبوع المقبل، كما ستتعرض بعض المناطق بالقاهرة ومحافظات الدلتا لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة خلال تلك الفترة، وذلك نتيجة للمنخفض الجوى المقبل من السودان.

وأعلن صابر، فى تصريحات لـ«الشروق»، انخفاض درجات الحرارة بداية من اليوم، بالقاهرة ومحافظات الوجه البحرى، بمعدل 4 درجات مئوية، على أن يبدأ التحسن التدريجى فى الأحوال الجوية بداية من يوم الأحد المقبل.

وتوقع انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة اليوم على شمال البلاد ليسود طقس معتدل على السواحل الغربية فى حين يستمر الطقس مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

من جهتها أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية للمرور، وكل إدارات الجمهورية، رفع حالة الطوارئ؛ بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط أمطار على محافظات الوجه البحرى والقاهرة والجيزة، لمواجهة أى معوقات قد تحدث بسب الأمطار.

وشددت الإدارة العامة للمرور على رجالها فى المحافظات الساحلية بالاستعداد التام على مدى اليوم فى الشوارع والميادين، للتعامل مع أى طوارئ، وتقديم الإرشادات والإغاثة لقائدى المركبات، وتسيير حركة المرور فى المحاور والميادين.

كما أوصت الإدارة جميع السائقين ببعض الإرشادات للقيادة الآمنة فى الظروف الخاصة، لا سيما الشبورة الصباحية والأمطار، وأوضحت أنه، يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التى تمكنك من التوقف الآمن، واستعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا، ومضاعفة مسافة الأمان بين السيارة والأخرى، واستخدام مساحات الأمطار، ومراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

وأصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أحمد فؤاد، تعليمات برفع حالة الطوارئ فى أحياء المنطقة، تحسبا لسقوط أمطار، بحسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة طقس ممطر ورعدى قد يصل للقاهرة وعدد من المحافظات الأيام المقبلة.

ووفقا لذلك، أنهت أجهزة حى الخليفة تطهير جميع بالوعات الأمطار بنطاق الحى وبطريق الأتوستراد، كما أكدت رئاسة أحياء: المعصرة، وطرة، والمعادى على مراجعة مخرات السيول بنطاقها، والتأكد من تطهيرها ورفع جميع المخلفات من محيطها.

وكلف رئيس حى السيدة زينب، مهران عبداللطيف مهران، بمراجعة مطابق الصرف الصحى بنطاق الحى وتطهير بالوعات الأمطار، لتستوعب أى مياه، منعا لزحام الشوارع والمرور حال تراكمها.

فيما تأهبت كذلك، أجهزة حى المقطم، وتأكدت من كفاءة جميع البالوعات بخاصة فى طريق الأتوستراد، ونسقت مع حى المعادى والبساتين وشركتى مياه الشرب والصرف الصحى.