الخارجية الأردنية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، وآخرها استمرار السماح باقتحامات المتطرفين للمسجد وإطالة الفترة الزمنية لاقتحاماتهم.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء السبت، قال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، إن اقتحامات المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية تعد انتهاكًا للوضع القائم القانوني والتاريخي، وللقانون الدولي، وإن تمديد فترة الاقتحامات المرفوضة أصلًا يعتبر إمعانًا في انتهاك الوضع القائم.

وشدد على أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شئون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وطالب الفايز السلطات الإسرائيلية بالكف عن الانتهاكات، واحترام حرمة المسجد والوضع القائم القانوني والتاريخي، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس، محذرًا من مغبة استمرار هذه الانتهاكات.

كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته للضغط على إسرائيل؛ لوقف الانتهاكات المستمرة ضد المقدسات.