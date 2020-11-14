غرس 1200 شجرة مثمرة بجامعة جنوب الوادي

انطلقت فعاليات مباردة "هنجملها" بجامعة جنوب الوادي؛ لغرس 1200 شجرة مثمرة، بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمهندس محمد قبطان منسق المبادرة، وبمشاركة طلاب الجامعة من مختلف الكليات، كما تضمنت فعاليات المبادرة ندوة بكلية العلوم للتعريف بالمبادرة.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور يوسف غرباوي، أن مباردة هنجملها مبادرة هامة للغاية لعمل رئة خضراء في المناطق الصحراوية، وقد تم العام الماضي غرس 1500 شجرة مثمرة ضمن فعاليات الأسبوع البيئي وسوف يتم غرس 1200 شجرة هذا العام بمزرعة الجامعة مشيرا إلى أن الخريطة الاستثمارية للجامعة تتضمن إضافة المزيد من الأراضي الزراعية المنتجة للجامعة.

وأكد المهندس محمد قبطان، منسق المبادرة، على أهمية التوعية والعطاء ومشاركة الشباب في مختلف المبادرات في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم لهذه المبادرة.

وأشار إلى أنه يلتقى اليوم بطلاب جامعة جنوب الوادي في ندوة "كيف يمكن تحقيق الحلم".

وأشاد بدعم وزارتي التعليم العالي والبيئة للمبادرة التي تم تنفيذها في مختلف الجامعات المصرية حيث تم زراعة 332 ألف شجرة مثمرة في مختلف الجامعات المصرية.

وتابع الدكتور حميلي عبد الشافي عميد كلية العلوم، أن هذه المبادرة ذات بعد استراتيجي ومشروع غرس الأشجار المثمرة ذو قيمة اقتصادية ووجه التحية لسواعد الشباب على المشاركة في هذا العمل.

وشهد فعاليات الندوة الدكتور خالد بن الوليد وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد العزيز شيبة وكيل كلية الزراعة، والدكتور هشام أحمد حسين رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم، والمهندس الحسين محمد محمد مدير جهاز شئون البيئة بمحافظة قنا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وممثلي المبادرة.