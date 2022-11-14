الأرصاد تفسر مشاهد شوارع الإسكندرية: غزارة الأمطار في الخريف أمر طبيعي

وصف محمود القاياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن معدل الأمطار بغزارة على السواحل الشمالية خلال فصل الخريف أمر طبيعي.

جاء ذلك في معرض تعليقه على الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم الأحد، على محافظة الإسكندرية، وتعاملت معها الأجهزة المعنية.

وقال القاياتي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، عبر شاشة "cbc"، مساء الأحد، أن منخفضات جوية تتكون على السواحل الشمالية مع بداية فصل الخريف، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة في طبقات الجو العليا.

وأضاف أن هذه الحالة المناخية تؤدي إلى تكون السحب بشكل سريع، ومن ثم تتساقط الأمطار.

ولفت إلى أن هطول الأمطار على محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية اقتصر على المناطق الغربية فقط، وبخاصة منطقة العجمي، مؤكدًا أن الهيئة كانت قد تنبأت بهطول الأمطار، ونوهت بذلك ما مكَّن الأجهزة المعنية من التعامل معها.

في سياق متصل، أوضح عضو «إعلامي الأرصاد»، أن انخفاض درجات الحرارة مستمر خلال الأيام المقبلة، مصحوبا بهطول أمطار على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ.

ونوه بأن يوم الثلاثاء سيشهد سقوط الأمطار الخفيفة على باقي المحافظات، فيما تعتدل حالة الطقس على أغلب مناطق الجمهورية، بحلول يوم الخميس.