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دبلوماسي غربي: روسيا تبدو مستعدة لقبول انتقاد الحرب في إعلان قمة العشرين

د أ ب
نشر في: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 11:08 م | آخر تحديث: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 11:08 م

ذكر دبلوماسي غربي أن روسيا على استعداد فيما يبدو لقبول تضمين فقرة بإدانة الحرب ضد أوكرانيا في الاعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين.

ومن المقرر أن يصف الاعلان أيضا هجوم روسيا على جارتها بأنه حرب وليس "عملية عسكرية خاصة"، مثلما أصر الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.

ويُنظر إلى موافقة روسيا على مسودة نص الاعلان على أنها علامة محتملة على أن موسكو لم تعد تعول حتى على دعم شريكتها القوية الصين في مجموعة العشرين بشأن قضية أوكرانيا.

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعطى إشارة إلى تنازلات من قبل موسكو، ففي مقطع فيديو صادر من وزارته قال لافروف، الذي يمثل بوتين في القمة، إنه سيتم قبول الاعلان الختامي.

وجاء أيضا في مسودة الإعلان: "لقد شهدنا أيضا هذا العام الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي ألحق المزيد من الأضرار بالاقتصاد العالمي".

ووافق كبير المفاوضين بمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في العالم على مسودة الإعلان اليوم الإثنين.

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