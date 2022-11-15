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بايدن يصف استعادة أوكرانيا لمدينة خيرسون بانتصار جوهري

نوسا دوا (إندونيسيا) (د ب أ)
نشر في: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 10:44 م | آخر تحديث: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 10:44 م

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن استعادة أوكرانيا لمدينة خيرسون بجنوب البلاد من روسيا بأنها "انتصار جوهري" لكييف.

وقال بايدن للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في إندونيسيا "لا يمكنني سوى الإشادة بشجاعة ومقدرة الشعب والجيش الأوكرانيين. أقصد أنهم كانوا حقيقة مدهشين".

وقال بايدن إن واشنطن ستواصل مساعدة الأوكرانيين حتى يمكنهم الدفاع عن أنفسهم، وإن إدارته لن تدخل في أي مفاوضات مع روسيا بدون موافقة كييف.

وأضاف الرئيس الأمريكي "هذا قرار يتعين أن تتخذه أوكرانيا".

وتوقع بايدن أن القتال سوف "يتباطأ إلى حد ما" بسبب شهور الشتاء. وقال عن الحرب "يبقى لنرى على وجه الدقة كيف ستكون النتيجة".

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