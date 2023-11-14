محافظ الغربية يستقبل وفد جمعية رجال الأعمال الأفارقة وعدد من السفراء

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم بشركة مصر للغزل والنسيج، وفدا رفيع المستوى من جمعية رجال الأعمال الأفارقة وعددا من السفراء الأفارقة في مستهل زيارتهم لمحافظة الغربية، في إطار تعزيز سبل التعاون بين المحافظة ومختلف الدول بما يساهم في إقامة المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة.

ورحب محافظ الغربية بالوفد مشيرا إلى أن الهدف من زيارة الوفد الأفريقي لمحافظة الغربية اليوم جذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية ومعرفة الاحتياجات الاستثمارية للمحافظة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

الجدير بالذكر أن الوفد سيقوم بزيارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وعدد من مصانع الغزل والنسيج الخاصه بالمحلة الكبرى، فضلا عن تفقد معرض من قلب الدلتا إلى كل إفريقيا (صنع في الغربية) بالمنطقة اللوجستية.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد شاكر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج، النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب.