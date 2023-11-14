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قالت شركة "نتفليكس" للأفلام إنها ستنتج فيلما عن القائد العسكري الشهير لقرطاج "حنبعل"، يقوم بدور البطولة فيه الممثل الأمريكي دينزل واشنطن.

وقالت الشركة على منصة "إكس" إن واشنطن سيتعاون مع المخرج المعروف انطوان فوكو لإعداد الفيلم، حيث من المتوقع أن يؤرخ للمعارك الشهيرة التي قادها القائد العسكري ضد روما.

وحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية سيتولى جون لوجان الحائز على جائزة الأوسكار ثلاث مرات، تأليف الفيلم.

وتعثرت محاولات سابقة في إنتاج فيلم ضخم عن حنبعل الذي يُنظر له على نطاق واسع كأعظم قائد عسكري في العصور القديمة.

وأحد أشهر معارك حنبعل هى غزوه للامبراطورية الرومانية من الشمال ومحاصرته لروما لمدة 15 عاما، بعد رحلة ملحمية تخطى بها جبال الآلب، خلال الحرب البونيقية الثانية بين عامي 218 و201 قبل الميلاد.