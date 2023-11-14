إقلاع الطائرة الـ19 من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي لقطاع غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، إقلاع الطائرة الإغاثية الـ19 من الجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبدالله مبارك الجوية متجهة إلى مطار العريش بمصر، وعلى متنها مواد غذائية ومستلزمات طبية بحمولة تبلغ 40 طنا لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الثلاثاء، عن مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر خالد الزيد، قوله إن هذه المساعدات الإنسانية تأتي في إطار الدور الإنساني الذي تؤديه دولة الكويت في إغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة.



وأوضح أن "الكويت سارعت منذ بداية اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الاشقاء في قطاع غزة إلى تقديم المعونات العاجلة وإرسال طائرات إغاثة محملة بالأغذية والأدوية وسيارات الإسعاف بصورة عاجلة".



وأضاف أن المساعدات الكويتية تأتي انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية واستجابة لأوامر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.



وأكد الزيد أهمية إدخال جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بسبب قصف الاحتلال المتواصل وسط شح في الإمدادات الطبية والغذاء ومياه الشرب والوقود، مشيرا الى أن الوضع في قطاع غزة يتطلب تدخلا فوريا من المنظمات الانسانية لإغاثة سكانه بشكل عاجل.