توقعات بعقد الجولة القادمة من محادثات التجارة الحرة بين الهند وبريطانيا قريبا

من المتوقع أن يعقد مسؤولون من الهند وبريطانيا قريبا الجولة القادمة من المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة المقترحة لتسوية الخلافات حول قضايا مثل اتفاقية الضمان الاجتماعي والسيارات والأجهزة الطبية وانتقال المهنيين، وفقا لما قاله مصدر هندي مسئول.

ونقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية عن المصدر الذى طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن فريقا من بريطانيا قد يأتي إلى نيودلهي للمشاركة في الجولة الرابعة عشر من المفاوضات حتى يمكن اختتام المحادثات في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المسئول: "أن هناك تقدما في الاجتماعات التي تعقد افتراضيا.. لكننا نعتزم إجراء جولة كاملة من المحادثات، وخلال الجولة الكاملة، يناقش الجانبان جميع الفصول، وتعقد حوالي 60 إلى 70 جلسة بشكل متوازي".