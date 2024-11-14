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أعداد جريدة الشروق
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القوات الروسية تعلن السيطرة على قرية قرب كوراخوفي شرق أوكرانيا

وكالات
نشر في: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 11:34 ص | آخر تحديث: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 11:34 ص

أعلنت القوات الروسية، اليوم الخميس، السيطرة على قرية قرب كوراخوفي شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة «سبوتنيك»، عن وزارة الدفاع الروسية، قولها إن «الجيش الروسي حرر بلدة فوزنيسينكا في جمهورية دونيتسك الانفصالية».

وأشارت الوزارة إلى أن «وحدات من قوات مجموعة المركز، واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة فوزنيسينكا».

وذكرت أن «القوات الروسية استهدفت ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك»، قائلة إن «القوات المسلحة الأوكرانية خسرت نحو 485 من العسكريين، و5 مركبات قتالية مدرعة وعددا من المدافع».

وبحسب البيان، «تمكنت وحدات من مجموعة (الشرق)، من تحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بدونيتسك ومقاطعة زابوروجيه».

وقال إن «خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 145عسكريًا ودبابة وثلاث عربات قتالية مدرعة وعددا من المدافع الميدانية».

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