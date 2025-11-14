برلين تتعهد بتخصيص 150 مليون يورو إضافية لشراء أسلحة لكييف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الجمعة، لدى استضافته نظرائه الأوروبيين في برلين أن ألمانيا ستساهم بـ 150 مليون يورو "175 مليون دولار" على الأقل في شراء معدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا.

وضم اجتماع "مجموعة الخمس" وزراء دفاع فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا، بالإضافة إلى ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس.

وكان على رأس جدول أعمال الاجتماع مواصلة دعم أوكرانيا في دفاعها ضد روسيا، حيث انضم وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال إلى الاجتماع عبر الفيديو.

وقال بيستوريوس إنه من الواضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول جعل الشتاء لا يحتمل بالنسبة للشعب الأوكراني عن طريق الهجمات المتواصلة، بهدف كسر إرادة الشعب الأوكراني للمقاومة.

ودفع يستوريوس بأنه من الصعب تصور احتقار أشد للحياة البشرية.

واتفق الوزراء على المزيد من المشتريات في إطار برنامج )قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية( التابع لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والذي يهدف إلى تزويد كييف بأسلحة مصنعة في الولايات المتحدة.

ويصادف الاجتماع الذكرى السنوية الأولى لتشكيل هذا المنتدى للمناقشة، الذي أطلقه بيستوريوس.

وتأسست اجتماعات صيغة مجموعة الخمس في أعقاب فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات. والهدف هو تعزيز الأمن الأوروبي والاستعداد الدفاعي.