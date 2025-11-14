 سويسرا تعزز الاستثمار الأمريكي وتتوصل لتخفيض الرسوم الجمركية على سلعها إلى 15% - بوابة الشروق
الجمعة 14 نوفمبر 2025
سويسرا تعزز الاستثمار الأمريكي وتتوصل لتخفيض الرسوم الجمركية على سلعها إلى 15%

جنيف - (أ ب)
نشر في: الجمعة 14 نوفمبر 2025 - 8:01 م | آخر تحديث: الجمعة 14 نوفمبر 2025 - 8:01 م

أعلنت سويسرا اليوم الجمعة، عن خططها لاستثمار نحو 200 مليار دولار في الولايات المتحدة  حتى عام 2028، فيما تمكنت من التوصل إلى اتفاق صعب لخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع السويسرية.

وقال وزير الاقتصاد السويسري جاي بارميلين، إن إدارة ترامب وافقت على خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على معظم السلع السويسرية إلى 15%، وهو نفس المستوى المفروض على جيرانها في الاتحاد الأوروبي، من نسبة 39% وهو أعلى معدل على أي دولة غربية.

وقال المجلس الاتحادي السويسري، وهو السلطة التنفيذية المكونة من 7 أعضاء في البلاد في منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "شكرًا لك أيها الرئيس ترامب على المشاركة البناءة ".

يأتي خفض الرسوم الجمركية الأمريكية بعد  أشهر من رفع إدارة ترامب للرسوم على السلع السويسرية من 31% التي أعلنت عنها في أبريل الماضي إلى 39% في أول أغسطس الماضي.

وأدى ذلك إلى ضغط سريع ومستمر من الحكومة السويسرية وقادة الأعمال لخفضها، وهي الجهود التي لم تكن مجدية حتى إعلان اليوم الجمعة.

 

 


