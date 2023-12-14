إنريكي يتوقع تحسن أداء سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أعرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته البالغة بعد التأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا عقب التعادل على ملعب بوروسيا دورتموند الألماني 1 /1 مساء الأربعاء في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.



وتقدم كريم أديمي لدورتموند بهدف في الدقيقة 51 ، وأدرك زاير إيمري التعادل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 56.



وألغت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)هدفا سجله كيليان مبابي لسان جيرمان في الدقيقة 76 بداعي التسلل.



وتصدر بوروسيا دورتموند المجموعة الحديدية برصيد 11 نقطة ليضمن الصدارة ومن خلفه باريس سان جيرمان 8 نقاط متساويا مع ميلان بينما تذيل نيوكاسل يونايتد الترتيب بـ 5 نقاط.



ونقل الموقع الرسمي لسان جيرمان عن إنريكي قوله: "عانينا مثل الجميع وفي نفس الوقت استفدنا عندما هاجمنا. لكنني اعتقد أن التفكير الذي يمكننا القيام به هو أنه مع 11 لاعبا جديدا، وطاقم فني جديد، وطريقة لعب جديدة وفكرة جديدة للعب، وحتى مركز تدريب جديد، أعتقد أنه يمكننا أن نكون فخورين".



وأضاف: "لقد وقعنا في المجموعة الأصعب. اعتقد أننا كنا على مستوى المهمة، وكان بإمكاننا أن نكون أفضل ونفوز بهذه المباراة ونتأهل في الصدارة، لكنني سعيد ومتأكد من أننا سنكون أقوى في فبراير خلال الأدوار الإقصائية."



وتابع: " أنا كبير في السن ولدي الكثير من الخبرة وأحاول نقل الثقة للاعبين والتفكير في مواصلة التحسن، لا أكثر، التأهل مهم جدا، إنه أمر مهم للغاية لأنني اعتقد أنه لمواصلة تقدمنا، نحتاج إلى الهدوء. في حالتنا، سنلعب في فبراير ضد فريق كبير، لكننا نتطلع إلى تلك اللحظة."



من جانبه، قال زاير إيمري صاحب هدف سان جيرمان "اتذكر الإيجابيات فقط. لقد قدمنا ​​مباراة جيدة بشكل عام وتمكنا من صناعة الفرص، وهو أصعب شيء في كرة القدم، وعلينا الآن أن نجسدها. نحتفظ فقط بالأمور الإيجابية، وسنرى ما سيحدث لاحقا، ولكننا سنكون جاهزين، أيًا كان الفريق الذي سنواجهه".



وأضاف: "كانت لدي تجربة جيدة في هذه المباراة، وعرفنا كيفية إدارة عواطفنا. هذا ما نتعلمه. جئنا للحصول على المركز الأول، كان هذا هو الهدف، لكننا سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباريات المقبلة".