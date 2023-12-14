برشلونة يختتم دور المجموعات في دوري الأبطال بخسارة مفاجئة أمام أنتويرب البلجيكي

تلقى برشلونة الإسباني الخسارة أمام مستضيفه رويال أنتويرب البلجيكي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب بوسويل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم رويال أنتويرب مبكرًا، بعد مرور دقيقتين فقط عن طريق آرثر فيرميرين، قبل أن يتعادل فيران توريس لبرشلونة في الدقيقة 35، ثم عاد الفريق البلجيكي للتقدم في الدقيقة 56 فينسينت يانسن، قبل أن يتعادل برشلونة مجددًا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن طريق مارك جويو، وبعد دقيقة وحيدة، انتزع رويال أنتويرب الفوز عن طريق الهدف الثالث من جورج إلينيخينا.

بهذه النتيجة حقق رويال أنتويرب فوزه الوحيد في المجموعة ورفع رصيده للنقطة 3 في المركز الأخير، فيما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 12 في الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام بورتو البورتغالي، الذي حقق الفوز بدوره على حساب شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 5-3، في المباراة الثانية لحساب المجموعة.