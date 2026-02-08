يشارك قطاع الشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في أعمال "المعرض الدولي (16) للاختراعات 2026" خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير بدولة الكويت والذي يعقد تحت رعاية الشيخ صباح خالد الصباح بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

يعد هذا المعرض ثاني أكبر معرض دولي للاختراعات من تنظيم النادي العلمي الكويتي بعد معرض جنيف الدولي حسب التصنيف العالمي الذي يقام تحت إشراف النادي العلمي الكويتي، حيث أقيمت الدورة الأولى من المعرض عام 2007 في الكويت، كما يشارك في أعمال المعرض العديد من الجهات العربية والأجنبية التي تولي اهتماماً كبيراً للاختراعات والمخترعين.

هذا وتشارك الأمانة العامة في هذا المعرض من خلال جناح يعرض فيه عدد من الأفلام الوثائقية القصيرة حول مسيرة جامعة الدول العربية، وكذلك أبرز أنشطة قطاعات الجامعة منذ نشأتها.

كما يتضمن الجناح إصدارات باللغة العربية، بالإضافة إلى روابط صفحات جامعة الدول العربية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

كما عرضت المنظمات العربية المتخصصة المشاركة بالجناح عدد من الكتيبات والفيديوهات حول أهم النشاطات كلا حسب تخصصه في إطار تعزيز العمل العربي المشترك.

كما تم استعراض الدور الهام لجامعة الدول العربية على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، ومقابلة العديد من الشخصيات والمؤسسات المختلفة وعدد كبير من رواد الأعمال للتواصل معهم ولبحث سبل التعاون المختلفة في المستقبل، كما ستقدم الأمانة العامة جائزة مالية لأبرز المخترعين من الشباب العربي خلال أعمال هذه النسخة من المعرض قدرها (5000 دولار) وعدد من المنظمات العربية المتخصصة.