استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون بجروح، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف مبنى بلدية دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن "طيران الاحتلال قصف مبنى البلدية الذي يؤوي عشرات النازحين، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين بينهم رئيس البلدية، وإصابة العشرات بجروح".

ولفتت إلى أن "مركبات مدنية وعربات نقلت عشرات الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى" ، مشيرة إلى "استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح، في قصف الاحتلال مجموعة مواطنين قرب دوار أبو عطايا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".