أنهى مرشحو حزب العدل إجراءات الكشف الطبي تمهيدًا لتقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك ضمن الاستعدادات التنظيمية والقانونية التي يجريها الحزب لخوض السباق الانتخابي بكل قوة والتزام.

وأكد أحمد الدريني، المستشار القانوني للحملة الانتخابية، أن الحزب سيُعلن خلال أيام عن "مفاجأة كبرى"، في إشارة إلى تحركات مرتقبة تعكس جدية الحزب وطموحه في إحداث تغيير حقيقي على الساحة السياسية.

وفي اليوم الأول لتقديم الأوراق، تقدم حزب العدل بـ7 مرشحين في 7 محافظات، وصفهم الحزب بأنهم "فرسان في ميادين المسؤولية"، يحملون ضميرًا حيًا، وصوتًا للناس، ويشكلون ظهرًا للمظلوم.

واختار الحزب "الحصان" و"الشاكوش" كرمزين انتخابيين يعكسان رؤيته في البناء والمواجهة وتصحيح المسار.

وأكد الحزب أن مشاركته ليست مجرد ترشح، بل تمثيل حقيقي لطموحات الناس، وسعي لكسر احتكار المجالس، وفتح أبواب المسؤولية لوجوه جديدة وأفكار نظيفة.



