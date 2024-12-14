تقرير: اجتماع بين الركراكي وزياش في تركيا

كشفت تقارير صحفية خارجية عن وجود اجتماع بين وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب وحكيم زياش، لاعب جالاتا سراي التركي، من أجل بحث موقفه من العودة لتمثيل أسود الأطلس.

وأوضحت صحيفة المنتخب المغربية أن وليد الركراكي قد قرر القيام بزيارة إلى تركيا خلال شهر يناير القادم، وذلك من أجل مقابلة اللاعبين المغاربة المحترفين في الدوري التركي.

وأشار التقرير إلى أن زيارة الركراكي تتعلق في الأساس بكل من يوسف النصيري وزميله سفيان أمرابط المحترفين في نادي فنربخشة التركي بعد أن كان قد قادته الزيارة إلى كلًا من قطر وفرنسا.

وأكدت الصحيفة أن الزيارة ستشمل أيضًا حكيم زياش، لاعب نادي جالاتا سراي، والذي مازال ضمن اهتمامات المدير الفني للمنتخب، حيث لم يخرجه من حساباته، حتى في ظل عدم انضمامه لمعسكرات أسود الأطلس في الفترة الماضية.

وأتمت صحيفة المنتخب المغربية أن الزيارة تهدف أيضًا لتعزيز علاقة وليد الركراكي مع اللاعبين حتى يكون بالقرب منهم، وللرفع من معنوياتهم ليكونوا بمعنويات مرتفعة في الاستحقاقات القادمة.