معرض جدة للكتاب يناقش النقد بوصفه حوارا مع الجمال في الأدب والفن الحديث

نظّم معرض جدة للكتاب 2025 ورشة عمل بعنوان "النقد بوصفه حواراً مع الجمال في الأدب والفن الحديث"، قدّمها الباحث والناقد علي المجنوني، وقرأت مفهوم النقد بوصفه ممارسة فكرية وجمالية، تُسهم في تعميق الوعي النقدي، وتفتح مسارات جديدة للتفاعل الخلّاق بين الأدب والفن، بما يعزّز تجربة التلقي ويثري علاقة الجمهور بالمنجز الإبداعي.

وأوضح المجنوني أن النقد يتجاوز إصدار الأحكام ليصبح حواراً مفتوحاً مع العمل الإبداعي، يضيء جمالياته، ويكشف طبقاته الدلالية، مشيراً إلى أنه يوسع مستويات التلقي من القراءة الانطباعية الأولى، إلى التحليل المتعمق، وصولاً إلى التأويل الذي يربط النص أو العمل الفني بسياقاته الثقافية والفكرية.

وبيّن دور الأسلوب في تشكيل التجربة الجمالية، معتبراً إياه هوية الكاتب أو الفنان، وأداة التعبير الأساسية عن رؤيته، وأن النقد الواعي يفكك هذا الأسلوب، من خلال تحليل اللغة والبنية والرموز، مما يعمق فهم المتلقي للعمل الأدبي أو الفني.

وسردت الورشة نماذج تطبيقية من الأدب والفن الحديث، أظهرت كيف يسهم النقد في بناء علاقة تفاعلية بين النص والمتلقي، ويعزز قدرة القارئ على اكتشاف الجماليات الكامنة خلف الشكل والمضمون، كما شهدت تفاعلاً من الحضور حول اختلاف مستويات التلقي، تبعاً للخلفية الثقافية والمعرفية، وتأثير ذلك في قراءة الأعمال الإبداعية.

وحث المجنوني في الختام على اعتبار النقد فعلاً ثقافياً حياً، يفتح مسارات جديدة للفهم، ويُسهم في تنمية الذائقة الجمالية، وترسيخ حضور الأدب والفن كرافدين أساسيين للوعي الإنساني.

وتأتي الورشة ضمن البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب 2025، الذي يواصل ترسيخ مكانته، خلال الأيام المتبقية له، كمنصة معرفية تجمع بين الفكر والإبداع، ودعم الحراك الأدبي والفني، بإشراف وتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة.