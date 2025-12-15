معرض جدة للكتاب يناقش تحديات الذكاء الاصطناعي

أُقيمت ورشة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعي والهوية الثقافية: تحديات الحفاظ على الأصالة في العصر الرقمي"، ضمن البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، قدّمها الدكتور عبد الرحمن المحسني، وهدفت إلى استكشاف العلاقة بين التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومتطلبات الحفاظ على الهوية الثقافية السعودية في العصر الرقمي، وربطها بمستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع معرفي متوازن ومعتز بثقافته.

وتطرق المحسني، خلال الورشة إلى تحديات الهيمنة اللغوية في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وكشف سيطرة اللغات العالمية على المحتوى الرقمي، وما يرافق ذلك من تحديات تواجه اللغة العربية، مع التأكيد على أهمية تطوير نماذج وتقنيات ذكية تدعم العربية وتحفظ مكانتها بوصفها أحد ركائز الهوية الثقافية.

وتحدث عن قضايا الخصوصية الثقافية في البيئات الرقمية، مستعرضا المخاطر المرتبطة بتعميم القوالب الثقافية، أو تشويه الخصوصيات المحلية نتيجة الاعتماد المتزايد على الخوارزميات والبيانات، وأهمية تصميم أنظمة تقنية تراعي القيم والعادات الثقافية السعودية، وتحمي المحتوى المحلي.

وبيّن أثر الذكاء الاصطناعي في تشكيل الوعي والهوية المعرفية، ودوره في إنتاج المعرفة وتوجيه أنماط التفكير، مع ضرورة توظيف هذه التقنيات لدعم المعرفة المحلية، وتعزيز السردية الثقافية الوطنية، بما يحقق التوازن بين الانفتاح الرقمي والحفاظ على الأصالة الفكرية.

وأشار الدكتور المحسني، إلى الدور الريادي الذي تؤديه المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال مبادرات وطنية تقودها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إلى جانب نموذج "علّام" الداعم للغة العربية والمحتوى المحلي، بما يصب في توجه المملكة نحو بناء منظومة ذكاء اصطناعي تعزز الهوية الثقافية وتدعم السيادة المعرفية.

في ختام حديثه، قائلا إننا لا بد أن نكون على استعداد للتعلم.

يُذكر أن المعرض يفتح أبوابه يوميًا للجمهور من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 12 منتصف الليل، ما عدا الجمعة من الساعة 2 مساءً حتى الساعة 12 منتصف الليل.