رابطة محترفى الاسكواش تعلن جدول منافسات بطولة الأبطال

أعلنت رابطة المحترفين للاسكواش، عن جدول منافسات بطولة الأبطال للاسكواش، والتى تعتبر واحدة من أكبر البطولات في اللعبة، وتقدر قيمة جوائز البطولة بـ200 ألف دولار، والتي تستضيفها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 22 إلى 29 يناير المقبل.

وتُقام البطولة مجدداً في محطة جراند سنترال بمدينة نيويورك في الفترة من 22 إلى 29 يناير 2026، في الملعب الزجاجي، المُقام في قاعة فاندربيلت، أحد أبرز معالم رياضة الاسكواش منذ انتقال البطولة إلى جراند سنترال عام 1995، ولا تزال البطولة تحظى بشعبية كبيرة لدى اللاعبين والجماهير في جميع أنحاء العالم.

ويملك مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، 14 لقبًا بالبطولات الكبرى، لكن بطولة الأبطال ليست من بينهم، ولم يصل بطل العالم الحالي إلى النهائي في نيويورك حتى الآن، ويواجه عسل مواطنه فارس دسوقي في الدور الأول، قبل مواجهة محتملة في الدور الثاني مع بطل العالم للناشئين والمصنف الحادي عشر عالميًا محمد زكريا.

وتشارك نور الشربيني، حاملة لقب البطولة خمس مرات، في منافسات هذا العام بتصنيفها الثالث، وهو أدنى تصنيف لها منذ عام 2016، حيث تراجعت اللاعبة المصرية إلى المركز الرابع عالميًا بعد بداية متواضعة للموسم، لكن لا يمكن الاستهانة ببطلة العالم ثماني مرات، خاصةً في ملعب لطالما حققت فيه نجاحات باهرة طوال مسيرتها الرياضية المتميزة، وتقع الشربيني في نفس نصف القرعة مع المصنفة الأولى، هانيا حمامي، ومن المتوقع أن تلتقي اللاعبتان في نصف النهائي إذا تجنبتا الخسارة في الأدوار الأولى.