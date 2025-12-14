فرنسا تسعى إلى تأجيل تصويت الاتحاد الأوروبي على اتفاقية تجارة حرة مع مجموعة ميركوسور لعدم استيفاء الشروط

تسعى فرنسا إلى تأجيل تصويت في الاتحاد الأوروبي على اتفاقية تجارة حرة مع بعض أكبر اقتصادات أمريكا الجنوبية، مؤكدة أن الشروط اللازمة لم يتم استيفائها بعد.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، في بيان صدر اليوم الأحد، أنه يريد تأجيل تصويت داخل الاتحاد الأوروبي بخصوص إعطاء الموافقة على توقيع الاتفاقية المقرر إجراؤه هذا الشهر.

وأشار إلى أن فرنسا تطالب بتعزيز إجراءات حماية مزارعي الاتحاد الأوروبي والمستهلكين فيه، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكانت وكالة بلومبرج للأنباء، أفادت الأسبوع الماضي، أن الحكومة الفرنسية ترغب في تأجيل توقيع الاتفاقية مع مجموعة ميركوسور، التي تضم الأرجنتين والبرازيل وأوروجواي وباراجواي، حتى أوائل العام المقبل على الأقل.

ومن المتوقع توقيع الاتفاق في 20 ديسمبر.