طقس غائم وانخفاض في درجات الحرارة بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الأحد، طقسًا غائمًا جزئيًا مصحوبًا بانخفاض في درجات الحرارة، خاصة في المدن الساحلية والطريق الصحراوي.

وأدت برودة الطقس إلى خلو الشوارع من المارة في عدة مناطق أبرزها إدكو، ورشيد، وكفر الدوار، والمحمودية، وأبو حمص.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرورة متابعة المعديات والمراكب النيلية العاملة، والتأكد من تراخيصها وتوافر وسائل الأمان والاشتراطات، خاصة أثناء نقل المواطنين بين المحافظات المجاورة، بسبب الطقس السيئ والرياح.

وشددت على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء، مياه الشرب، بالإضافة إلى مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري، الحماية المدنية، والإسعاف، بضرورة جاهزية جميع المعدات لمواجهة أي تقلبات جوية، والمتابعة المستمرة.

وكلفت بالتأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي والزراعي، ومراجعة مناسيب الترع والمصارف؛ لمنع أي تجمعات مياه قد تعيق حركة المواطنين.