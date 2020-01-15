رئيس وزراء إيطاليا يبحث في الجزائر تنسيق الجهود حول ليبيا غدا

يبدأ رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، غدا الخميس، زيارة رسمية للجزائر، يبحث خلالها مع المسؤولين الجزائريين الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.



وكشفت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن زيارة كونتي إلى الجزائر، ستستمر يوما واحدا، يجري فيها محادثات مع نطيره الجزائري عبد العزيز جراد.



وأوضحت المصادر، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيلتقي كونتي، حيث سيبحث الطرفان الأوضاع في ليبيا وسبل الوصول إلى تسوية سلمية للنزاع في هذا البلد القريب جدا من الجزائر وإيطاليا.



وتمثل الزيارة فرصة لتناول العلاقات الثنائية وتعزيزها في جميع المجالات خاصة ما تعلق بالجانب الاقتصادي.



وتأتي زيارة كونتي إلى الجزائر بعد أسبوع واحد من زيارة مماثلة لوزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، وقبل ثلاثة أيام من انعقاد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا المقرر الأحد المقبل.



كانت الرئاسة الجزائرية أكدت في وقت سابق اليوم الأربعاء، مشاركة الرئيس تبون، في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.