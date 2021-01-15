ضبط يمني بحوزته 150 جرام من مخدر الشابو في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بالدقهلية، من ضبط يمني بحوزته 150 جراما من مخدر الشابو وذلك حال استقلاله سيارة ملاكي.



وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث مركز شرطة نبروة، عن قيام شخص يدعى "حسين.م.س.غ" 26سنة، يمني الجنسية، بترويج المواد المخدرة من مخدر الشابو بنطاق مركز ومدينة نبروه.



وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروة من ضبط المتحرى عنه، حال قيادته السيارة رقم "ق أ ع 7254 ملاكي" وبحوزته 150 جراما من مخدر الشابو وهاتف محمول ومبلغ مالي 105 جنيهات.



وبسؤال المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملاء والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه والسيارة مستأجرة من أحد الأشخاص بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القاهرة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التتجديد له في الميعاد القانوني والتحفظ على السيارة لحين صدور قرار آخر بشأنها.