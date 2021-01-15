وزير الشباب ومحافظ المنوفية يتفقدان التجهيزات الإنشائية لنادي سيتي كلوب بشبين الكوم استعدادا للافتتاح

تفقد اليوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والوفد المرافق لهما الأعمال الإنشائية والتجهيزات بفرع نادي سيتي كلوب بإستاد مدينة شبين الكوم بنسبة تنفيذ 95% وذلك في إطار جولات وزير الشباب والرياضة لمتابعة سلسلة إنشاءات أندية "city club" بمختلف محافظات الجمهورية وإعطاء إشارة البدء في تجهيز النادي للافتتاح تنفيذاً لتوجه الدولة لدعم وتطوير الرياضة وتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي بحضور محمد موسى نائب محافظ المنوفية ومحمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إستادات القابضة والمالكة لمشروع أندية سيتي كلوب والدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.



وأكد الوزير - خلال الجولة - أن هذا اليوم يعد عرساً وتتويجاً لما طال انتظاره منذ بد العمل بالمشروع في أكتوبر 2018، معرباً عن سعادته بهذا الكم من الإنشاءات والتجهيزات الفنية والذى سيكون بمثابة مركز خدمي ومجتمعى موضحاً على أن هذا الكم من الأعمال يعد بمثابة افتتاح تجريبى ، لافتا إلي أن الوزارة تسعى لتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية وفقاً لرؤية القيادة السياسية من خلال تطوير عدد من الإستادات والأندية الرياضية واستغلال المساحات الغير مستغلة وتحويلها إلى أحد الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى بالتعاون مع شركة " إستادات القابضة " لتقديم خدمات رياضية واجتماعية وترفيهية تناسب جميع المواطنين.



وأشار الوزير إلى وجود مراكز ثقافية تخدم استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، مؤكداً على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشاريع العملاقة والتي ستصبح بمثابة متنفس حقيقي لأفراد الأسر المصرية بمختلف محافظات الإقليم تماشياً مع رؤية بناء الدولة الحديثة لتصبح الرياضة إحدى دعائم الدولة الاقتصادية.



من جانبه أعرب المحافظ - خلال الزيارة - عن شكره وامتنانه للرئيس التنفيذي لشركة إستادات على مبادرته لتطوير إحدى الحدائق والمراكز الشبابية بشبين الكوم لتناسب جميع فئات المجتمع والطبقة المتوسطة وكذا المنطقة المحيطة بالنادى، مؤكداً على اهتمام الدولة بالخطة الاستراتيجية للنهوض بقطاعي الشباب والرياضة لدعم وتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية وتوفير بيئة رياضية لجميع فئات أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن إنشاء فرع نادى سيتي كلوب الرياضي بعاصمة المنوفية يعد طفرة نوعية في تقديم خدمات رياضية وترفيهية لأبناء شعب المنوفية وإيجاد متنفس حضاري للأسر، لافتا إلي حرصه الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم الكامل للمستثمرين للنهوض بقطاع الاستثمار بنطاق المحافظة وخلق فرص جادة للشباب وذلك من أجل دفع عجلة الانتاج وإحداث تنمية اقتصادية للمحافظة.



واستمع وزير الشباب والرياضة والمحافظ إلى شرح من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إستادات لمكونات المشروع وعدد المستفيدين وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 95 % وجارى استقبال الأعضاء وسيتم قريباً تفعيل مراكز الخدمات الحكومية والبنكية والثقافية لتقديم الخدمات بشكل أفضل للجمهور، وقد تم استعراض فيديو توضيحى عن المراحل الإنشائية قبل وبعد التنفيذ ، كما شملت الجولة تفقد عدد من المنشآت بالنادى ومنها، قاعة مؤتمرات وسينما وفندق ومركز ثقافي ومركزاً للخدمات الحكومية والبنوك وأخر للمرأة وفق أحدث التصميمات والتكنولوجيا الحديثة ، وكذا ملاعب كرة قدم خماسي وملاعب تنس وعدد 2 ملعب اسكواش وصالة العاب نزال وبساط متعدد بواقع 2 بساط داخل القاعة ، وملاعب لكرة السلة واليد والطائرة، كما يشمل النادي صالة للألعاب الإلكترونية وجيم وعدد 3 حمامات سباحة ومنطقة ألعاب خاصة بالأطفال بالإضافة إلى تطوير الصالة المغطاة.