السلطات الألمانية توافق على المواصلة الفورية مشروع نورد ستريم 2

وافقت الهيئة الاتحادية الألمانية للملاحة البحرية والشبكات المائية على المواصلة الفورية لمشروع بناء خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" في المياه الإقليمية الألمانية.

ومع ذلك يمكن الاستئناف على قرار الهيئة، الذي تم الإعلان عنه في بيان يوم الجمعة، من قبل مجموعات بيئية .

وكان التصريح السابق يسمح بمواصلة العمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة بألمانيا اعتبارا من نهاية أيار/مايو المقبل.

ومن المقرر أن يضاعف خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" شبه المكتمل حاليا كمية الغاز الطبيعي الروسي المنقولة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، بهدف تزويد البلاد بالطاقة بأسعار معقولة، في الوقت الذي تعمل فيه ألمانيا على التخلص تدريجيا من الاعتماد على الكهرباء المولدة من الفحم والطاقة النووية.

ومع ذلك، تقول الولايات المتحدة إن خط الأنابيب سيزيد اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على روسيا وفرضت عقوبات على المشروع.