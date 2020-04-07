أمريكا: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى أكثر من 23 مليون حالة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.1% مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 23.2 مليون حالة حتى الساعة 3:54 عصر اليوم الخميس بتوقيت نيويورك، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، كانت الزيادة الوطنية في الحالات أقل من متوسط ​​الزيادة اليومية التي بلغت 1.2% خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن ولاية كاليفورنيا سجلت أكبر عدد من الحالات المؤكدة بلغ 2.85 مليون، بزيادة بنسبة 1.2% عن نفس الفترة في اليوم السابق.

وأظهرت البيانات أن نيو هامبشاير شهدت زيادة بنسبة 3.5% في عدد الحالات مقارنة بالوقت نفسه أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 54 ألفا و125.

وشهدت كاليفورنيا أيضًا أكبر عدد من الوفيات تم الإبلاغ عنه خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث توفي 538 شخصا.