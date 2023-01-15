 بوتين: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تمضي في اتجاه إيجابي - بوابة الشروق
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بوتين: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تمضي في اتجاه إيجابي

وكالات:
نشر في: الأحد 15 يناير 2023 - 7:39 م | آخر تحديث: الأحد 15 يناير 2023 - 7:39 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا تمضي في اتجاه إيجابي، وإنه يأمل أن يحقق الجنود الروس المزيد من المكاسب بعد سوليدار.

وقال لتلفزيون روسيا 1 الرسمي "الديناميكية إيجابية.. كل شيء يمضي وفقا لإطار عمل خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف "وآمل أن مقاتلينا سيسعدوننا أكثر بنتائج قتالهم".

وفيما يتعلق بالاقتصاد، قال بوتين إن "الوضع في الاقتصاد مستقر.. أفضل بكثير ليس فقط مما توقعه خصومنا ولكن أيضا ما توقعناه نحن".

وتابع "البطالة عند مستوى تاريخي منخفض. والتضخم أقل مما كان متوقعا، والأهم من ذلك هو أنه يواصل الاتجاه الهبوطي".

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