مصطفى عسل يتصدر التصنيف العالمي للإسكواش للمرة الأولى

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تصدر مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي للإسكواش التصنيف العالمي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه والمقرر إصداره رسميا غدا الإثنين.

وأعلن الحساب الرسمي لرابطة محترفي الإسكواش عبر تويتر تصدر مصطفى عسل التصنيف العالمي للمرة الأولى في تاريخه بعد وصوله لنصف نهائي بطولة هيوستن المفتوحة للإسكواش، المقامة بولاية هيوستن الأمريكية حتى 15 يناير الجاري، بمجموع جوائز 110 ألف دولار أمريكي.

وتغلب عسل على مروان الشوربجي في نصف النهائي ليواجه الإنجليزي محمد الشوربجي في النهائي فجر الإثنين.

وحقق عسل العديد من الأرقام المميزة بعد تصدره التصنيف العالمي للمحترفين حيث أصبح ثالث أصغر لاعب في العالم يتصدر التصنيف بعد نجوم باكستان السابقين جهانجير خان وجانشير خان.

كما بات عسل سابع لاعب مصري في التاريخ يتصدر التصنيف العالمي بعد عمرو شبانة ورامي عاشور وكريم درويش وكريم عبد الجواد ومحمد الشوربجي وعلي فرج.