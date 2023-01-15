محافظ الدقهلية يفتتح معرض أهلا رمضان باستاد المنصورة

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية، معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية الأساسية، وذلك داخل استاد المنصورة الرياضي، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالدقهلية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، ليشمل كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتخطى الـ 30%، بالتنسيق مع الغرفة التجارية.

وجاء ذلك بحضور كل من المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والدكتور أحمد أبو الغيط معاون مدير المديرية لشؤن الرقابة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة.

وتفقد المحافظ، المعرض وجميع المنتجات والسلع الغذائية المعروضة ووجه للعارضين والتجار بضرورة تخفيض سعر السلع قدر المستطاع؛ تخفيفا عن كاهل المواطنين.

والتقى المحافظ، عددًا من الوافدين على المعرض واطمأن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مؤكدا متابعته لمعارض أهلا رمضان والأسعار بصفة شخصية .

وقال المحافظ إنه جارى افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان داخل المحافظة في أماكن مختلفة بالتنسيق مع الغرفة التجارية، وجهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية.

ووجه بضرورة التنسيق بين مديرية التموين وجميع الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية والرقابة على الأسعار ومتابعتها المستمرة داخل الأسواق، والتأكد من توافر كل السلع والمواد الغذائية بمختلف أنواعها.

من جانبه قال المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، إن المعرض يأتي تنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بتبكير معارض "أهلًا رمضان" بالمحافظات لتوفير كل السلع للمواطنين بأسعار منخفضة تقل عن السوق، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتوفير كل السلع الأساسية للمواطنين بالكميات الكافية بأسعار مخفضة تخفيفا عن المواطنين، حيث قد تتخطى نسبة التخفيضات في بعض السلع 30%.

ويأتي ذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الاستهلاكية بالكميات الكافية لتلبية الاحتياجات الجماهيرية.