مقتل 3 جنود وإصابة 16 في انفجار قنبلة بطريق الخطأ بثكنة عسكرية روسية

قتل ثلاثة جنود روس وأصيب 16 آخرون في انفجار قوي بثكنة عسكرية في منطقة بيلجورود غربي روسيا.

وتم فقدان ثمانية آخرين منذ الانفجار، الذي وقع يوم أمس السبت في المنطقة المتاخمة لأوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الأحد نقلا عن خدمات إنقاذ.

واندلع حريق في المبنى بعد أن فجر ضابط صف بطريق الخطأ قنبلة يدوية. وقالت انترفاكس إن الرجل تم نقله إن المستشفى يعاني من إصابات بالغة.

وكان الرجل يحمل القنبلة في الثكنة العسكرية بالقرب من كوروتشا من أجل السيطرة على أفراده العسكريين الذين يعملون تحت إمرته، حسبما أفاد تقرير على موقع بازا الإلكتروني الروسي.

وذكرت مواقع الكترونية أخرى أن الحريق انتشر إلى مستودع للأسلحة، وانفجرت الذخيرة هناك.