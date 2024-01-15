سويسرا وأوكرانيا تعتزمان عقد مؤتمر رفيع المستوى للسلام

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، ونظيرته السويسرية فيولا أمهيرد، اليوم الاثنين، في برن، إن البلدين سينظمان قمة رفيعة المستوى للسلام في خضم الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا.

ولم يتم بعد تحديد موعد لعقد القمة، إلا أن الرئيسين قالا إن التخطيط سيبدأ على الفور.

وأشار زيلينسكي إلى أن روسيا لن تشارك في المحادثات. وقال إنه ستتم فقط دعوة الدول التي تدعم وحدة أراضي أوكرانيا إلى المحادثات.

وشنت روسيا حربا شاملة ضد أوكرانيا في فبراير 2022 واحتلت مناطق واسعة من أراضيها في شرق وجنوب البلاد.

ومن المقرر أن تتبع المحادثات المقبلة ما يسمى بمؤتمرات صيغة السلام الأربعة التي عقدت حتى الآن منذ ربيع عام 2023 في الدنمارك والسعودية ومالطا وأمس الأحد في دافوس.

وقد صاغت كييف خطة سلامة من 10 نقاط، تشمل انسحاب روسيا من كل الأراضي التي احتلتها في أوكرانيا ومعاقبة مجرمي الحرب الروس والحصول على تعويضات.