موسكو: بوتين يعتزم زيارة كوريا الشمالية بعد تلقى دعوة

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلادمير بوتين يعتزم زيارة كوريا الشمالية عقب تلقى دعوة من بيونج يانج.

وأضاف بيسكوف: "نأمل في إتمام الزيارة، وأن يزور الرئيس الروسي كوريا الشمالية في المستقبل القريب".

يذكر أنه بعدما قطع الغرب علاقاته مع موسكو بعد بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، تحولت موسكو إلى كوريا الشمالية، المعزولة دوليا، للحصول على الدعم.

وتتواجد وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي في موسكو حاليا في زيارة لمدة ثلاثة أيام، حيث من المقرر أن تلتقى بنظيرها الروسي سيرجي لافروف. وأشار بيسكوف أنه لا يمكن استبعاد لقاء الوزيرة ببوتين.