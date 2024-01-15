محافظ بورسعيد يعلن إقامة معرض أهلا رمضان 15 فبراير القادم



أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، انطلاق معرض «أهلا رمضان» خلال 15 فبراير القادم، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد برئاسة محمد سعدة.

وأشار إلى أنه سيتم إقامة المعرض على أعلى مستوى، وسيشمل كل احتياجات المواطنين من المواد الغذائية وغير الغذائية، فضلًا عن عرض السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، التي عقدت اليوم الإثنين، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، واللواء إبراهيم حامد مساعد مدير أمن بوسعيد، ومديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كما وجه محافظ بورسعيد، ببحث ودراسة تخصيص أرض لإقامة سوق جملة للخضروات والفاكهة والأسماك، تابعة للغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، مشددًا على أن تقدم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تلبي احتياجات المواطن في إطار مبادرات محافظة بورسعيد المختلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين.