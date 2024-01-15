كشفت وزارة الداخلية، حقيقة فيديو تعرض سائح كوري لواقعة تحرش بمنطقة مقابر أثرية "مدافن قايتباى".

وقالت الداخلية، في بيان صباح لها اليوم الإثنين: "أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعرض سائح كورى الجنسية لمحاولة تحرش من قِبل أحد الأشخاص بمنطقة مقابر أثرية (قديم) سبق تداوله عام 2022".

وأوضحت "أنه خلال شهر أبريل عام 2022، تقدم الكورى المذكور ببلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، تضرر خلاله من أحد الأشخاص لمحاولته التحرش به بمنطقة مدافن قايتباى".

وأضافت: "تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه (مزدوج الجنسية)، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وصدر ضده حكم بالسجن المشدد 5 سنوات، وأنه متواجد حالياً بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذاً للحكم".

وأشارت إلى أن ذلك يأتى ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق بإعادة نشر فيديوهات قديمة مجتزئة لترويج الأكاذيب المضللة للنيل من حالة الأمن والاستقرار، وهو ما يعيه الشعب المصرى.