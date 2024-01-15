زعيمة حزب الخضر الألماني تناشد إسرائيل توفير المزيد من الحماية للمدنيين في غزة

ناشدت زعيمة حزب الخضر الألماني ريكاردا لانج، إسرائيل توفير المزيد من الحماية للمدنيين في قطاع غزة.



وقالت لانج في العاصمة الألمانية برلين اليوم الاثنين: "يجب أن يتوقف الإرهاب. يجب على حماس أن تلقي السلاح ويجب على إسرائيل أن تبذل المزيد من أجل حماية المدنيين وتحسين إتاحة المساعدات الإنسانية".



يشار إلى أن قيادة حزب الخضر كانت متحفظة للغاية حتى الآن في توجيه مطالب لإسرائيل، وذلك بخلاف وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك المنتمية إلى نفس الحزب.



ورأت لانج أن على المجتمع الدولي أن يبذل المزيد من الجهود من أجل تخفيف معاناة الناس هناك، مشيرة إلى أنه رغم أن ألمانيا زادت مرة أخرى من المساعدات الإنسانية، فإنها لا تزال غير كافية.



وتناولت لانج الحديث عن مصير الأشخاص الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب، وقالت: "لم تكن هذه الأيام المئة بالنسبة لعائلاتهم سوى عذاب. ويجب علينا أن نواصل بذل كل ما يلزم حتى يتمكنوا أخيرا من معانقة أحبائهم".



وأعلنت ألمانيا دعمها الكامل لإسرائيل عقب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس في السابع من شهر أكتوبر الماضي، وقام الرئيس فرانك فالتر شتاينماير والمستشار أولاف شولتس ووزيرة الخارجية انالينا بيربوك ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس بزيارة تضامنية إلى إسرائيل.