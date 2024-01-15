لجنة اختيار الوظائف القيادية بجامعة المنوفية تستأنف عملها برئاسة رئيس الجامعة

استانفت لجنة اختيار الوظائف القيادية من الامناء المساعدين ومديري العموم بالإدارة العامة لجامعة المنوفية والكليات، عملها اليوم الاثنين، في إجراء مقابلات المتقدمين برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة.

وضمت عضوية اللجنة الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف الفقي وكيل كلية الحقوق، والدكتور أشرف شمس الدين أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق جامعة بنها، والدكتور عبد العزيز مرزوق أستاذ الإدارة بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، والدكتور إبراهيم محمد يوسف سليم عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة السادات.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، في بيان اليوم، إلى أن اللجنة اليوم استقبلت 20 متقدما لشغل وظيفة مدير عام الشئون الطبية ومدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي، ومدير عام الإدارة العامة للمكتبات، ومدير عام الإدارة العامة للاحتياجات، ومدير عام الادارة العامة للمدن الجامعية، ومديرعام الإدارة العامة للاستراتيجية.

وأكد القاصد أن اللجنة استمعت إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للإدارات العامة التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة علي إتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأوضح أن إختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير والقوانين المنظمة وتطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.