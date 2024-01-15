 أونروا: غزة تشهد أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أونروا: غزة تشهد أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948

هديل هلال
نشر في: الإثنين 15 يناير 2024 - 6:44 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يناير 2024 - 6:44 م
استعرضت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد الأوضاع في غزة بعد مرور 100 يوم من الحرب.

ونوهت في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «ما حدث في غزة خلال المئة يوم الماضية، هو أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948».

وأشارت إلى أن «جيلًا كاملًا من الأطفال في غزة يعانون من الصدمة»، منوهة أن «الآلاف تعرضوا للقتل والتشويه واليتم».


وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين أن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تجاوز 24 ألفا، خلال مئة يوم.

وأوضحت الصحة في غزة، إلى أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 24100 شخص، فضلًا عن إصابة 60834 آخرين، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

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