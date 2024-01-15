أونروا: غزة تشهد أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948

استعرضت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد الأوضاع في غزة بعد مرور 100 يوم من الحرب.



ونوهت في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «ما حدث في غزة خلال المئة يوم الماضية، هو أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948».



وأشارت إلى أن «جيلًا كاملًا من الأطفال في غزة يعانون من الصدمة»، منوهة أن «الآلاف تعرضوا للقتل والتشويه واليتم».





100 days in 100 seconds.



This has been the largest displacement of the Palestinian people since 1948.



An entire generation of children is traumatized, thousands have been killed, maimed, and orphaned.



People live through the unliveable. pic.twitter.com/qmqvwPQKL6 — UNRWA (@UNRWA) January 15, 2024



وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين أن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تجاوز 24 ألفا، خلال مئة يوم.



وأوضحت الصحة في غزة، إلى أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 24100 شخص، فضلًا عن إصابة 60834 آخرين، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.