جيريس ينتقد مركز محمد صلاح مع منتخب مصر

أكد آلان جيريس، المدير الفني السابق لمنتخب تونس أن المركز الأفضل لمحمد صلاح، نجم منتخب مصر يكون في الأطراف.

وقال آلان جيريس في تصريحات تلفزيونية: "مركز محمد صلاح الأفضل يكون على الأطراف، حيث يكون أكثر فعالية، مثلما يحدث مع ليفربول".

وأضاف المدرب الفرنسي: "تفاجأت بأن مركز محمد صلاح مع منتخب مصر في مركز صانع اللعب، وهذا يؤثر على مستواه".

وعن اداء منتخب مصر قال: "الشوط الأول كان يُدار بشكل جيد من منتخب مصر، إلا أن أول 20 دقيقة من الشوط الثاني ظهر المنتخب المصري بشكل غير جيد".

وأضاف: "منتخب مصر استقبل هدفين في بداية الشوط الثاني، ثم خاض معركة من أجل التعادل، الفرق الكبرى تواجه ذلك عادةً، غانا ونيجيريا تعرضوا لنفس الشيء".

وتابع: "رتم المباراة تغير على منتخب مصر في الشوط الثاني، وموزمبيق تسيدوا المباراة، هذه ليست مشكلة تكتيكية، هي مرتبطة بتمركز اللاعبين".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره موزمبيق بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، في الجولة الأولى من بطولة كأس إفريقيا، على ملعب فيليكس بواني.