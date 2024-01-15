الحوثيون يتعهدون بمواصلة هجمات البحر الأحمر: موقفنا لن يتغير

قال محمد عبدالسلام، كبير مفاوضي الحوثيين، اليوم الاثنين، إن موقف الجماعة لم يتغير بعد الضربات التي قادتها الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الهجمات على السفن المتجهة إلى إسرائيل ستستمر.



وشنت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية الأسبوع الماضي عشرات الضربات الجوية على أنحاء متفرقة في اليمن؛ انتقاما من هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر.



وأكد محمد عبدالسلام في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن «الهجمات لمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمرة».



وأضاف: «طلبنا هو إنهاء العدوان الإجرامي في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى قطاع غزة في الشمال وفي الجنوب».



وأكد بالقول: «‏نحن لا نريد التصعيد... ولكن للأسف من يقوم بعسكرة البحر الأحمر وملئه بالبوارج والفرقاطات والقطع العسكرية هو الأمريكي والبريطاني».



وتابع: «‏تواصلنا مع المجتمع الدولي مستمر لتوضيح موقفنا، والتأكيد على أن السفن الملاحية في البحرين الأحمر والعربي آمنة لكل السفن في العالم، باستثناء السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل فقط».



ونفت إسرائيل مرارا صلتها بالسفن التي تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، وأوقف العديد من خطوط الشحن الدولية مؤقتا شحناتها عبر هذا الممر الملاحي أو لجأت إلى طرق أطول وأكثر كلفة.



وقال كبير مفاوضي الحوثيين: «‏موقفنا من أحداث فلسطين والعدوان على غزة لم يتغير ولن يتغير لا بعد الضربة ولا بعد التهديدات».



وكان الجيش الأمريكي أعلن يوم الأحد، أن مقاتلة تابعة له أسقطت صاروخ كروز مضادا للسفن أطلقه الحوثيون على السفينة الأمريكية لابون في جنوب البحر الأحمر. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.



وتسيطر حركة الحوثي على مناطق كبيرة في اليمن بعد مرور نحو عشر سنوات على الحرب في مواجهة تحالف تقوده السعودية وتدعمه الولايات المتحدة.



وطالب مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، الحوثيين بإنهاء الهجمات على السفن في البحر الأحمر على الفور، وأيد ضمنيا قوة العمل التي تقودها الولايات المتحدة بهدف الدفاع عن السفن، وحذر من تصاعد التوتر في المنطقة.